Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarının önünde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kalesini gole kapatan Beşiktaş, Hradec Kralove karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?