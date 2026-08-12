Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet
12.08.2026 16:50
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarının önünde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kalesini gole kapatan Beşiktaş, Hradec Kralove karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI İSVİÇRELİ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi.
Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.
Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.