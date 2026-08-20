Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi öncesi play off turunda Kauno Zalgiris'i konuk edecek.

Beşiktaş ile Kauno Zailgiris arasında oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'ın yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sören Storks, AVAR'da da Benjamin Cortus yer alacak.