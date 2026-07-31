Beşiktaş kazandı, Danimarka çıldırdı. "Aptalca bir olay"
31.07.2026 10:28
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldiği Midtjylland maçı sonrası dikkat çeken yorumlar yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, toplam skoru 3-0'a getirerek adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Danimarka basını, Midtjylland'in Avrupa Ligi'ne vedasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"AYNI BAŞARI OLMAYACAK"
B.T.: "Midtjylland, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayacaklar. Tıpkı geçen hafta İstanbul'daki maçta olduğu gibi bir oyuncusu kırmızı kart gördü."
"APTALCA BİR KART"
Ekstra Bladet: "FC Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu kart maçın sonucunu belirledi. Bu durum Mike Tullberg için büyük bir sorun haline geliyor. Orkun Kökçü, Midtjylland karşısında iyi performans sergiliyor. Türk orta saha oyuncusu, Midtjylland'a karşı dört kez sahaya çıktı ve üç gol kaydetti."
"BİR KIRMIZI KART DAHA"
Berlingske: "FCM, Beşiktaş'a 0-2 mağlup olarak Avrupa Ligi elemelerinden elendi. FCM'de bir oyuncu daha kırmızı kart gördü. Midtjylland, Türkiye'den Beşiktaş'a 0-2 mağlup oldu ve böylece Avrupa Ligi eleme turunun ikinci aşamasında Türk takımına 3-0'lık skorla yenilerek elendi."