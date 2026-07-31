Beşiktaş kazandı, Danimarka çıldırdı. "Aptalca bir olay"

Ekstra Bladet: "FC Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu kart maçın sonucunu belirledi. Bu durum Mike Tullberg için büyük bir sorun haline geliyor. Orkun Kökçü, Midtjylland karşısında iyi performans sergiliyor. Türk orta saha oyuncusu, Midtjylland'a karşı dört kez sahaya çıktı ve üç gol kaydetti."