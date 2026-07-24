Beşiktaş kazandı, hafta 3'te 2 ile kapandı. UEFA ülke puanına yeni güncelleme
24.07.2026 07:34
Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi.
Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı.
3'TE 2
Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırken, Başakşehir rakibiyle berabere kaldı.
ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
İlk maçların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
23 Temmuz Perşembe günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:
1 - İngiltere: 98.52
2 - İtalya: 84.232
3 - İspanya: 78.621
4 - Almanya: 76.690
5 - Fransa: 65.083
6 - Portekiz: 60.450
7 - Belçika: 55.850
8 - Hollanda: 48.896
9 - TÜRKİYE: 45.675
10 - Polonya: 42.525
11 - Çekya: 42.025
12 - Yunanistan: 40.813