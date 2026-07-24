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Beşiktaş kazandı, hafta 3'te 2 ile kapandı. UEFA ülke puanına yeni güncelleme

24.07.2026 07:34

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ilk maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş kazandı, hafta 3'te 2 ile kapandı. UEFA ülke puanına yeni güncelleme
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Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, bulundukları organizasyonlarda ilk maçlarına çıktı.

3'TE 2 1
Anadolu Ajansı

3'TE 2

Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırken, Başakşehir rakibiyle berabere kaldı. 

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ 2
Anadolu Ajansı

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

İlk maçların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI 3
Anadolu Ajansı

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

23 Temmuz Perşembe günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

Beşiktaş kazandı, hafta 3'te 2 ile kapandı. UEFA ülke puanına yeni güncelleme 4
Anadolu Ajansı

1 - İngiltere: 98.52

2 - İtalya: 84.232

3 - İspanya: 78.621

4 - Almanya: 76.690

5 - Fransa: 65.083

6 - Portekiz: 60.450

7 - Belçika: 55.850

8 - Hollanda: 48.896

9 - TÜRKİYE: 45.675

10 - Polonya: 42.525

11 - Çekya: 42.025

12 - Yunanistan: 40.813

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