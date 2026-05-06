Beşiktaş kupaya veda etti, fatura ona kesildi. "Artık olmuyor, yolun sonu geldi"
06.05.2026 11:04
Beşiktaş'ın Konyaspor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından eleştiriler peş peşe geldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u konuk etti.
Siyah-beyazlılar, 90+8'de yediği penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Konyaspor ise adını finale yazdırdı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın kupaya vedasını ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun planını değerlendirdi.
"SAVUNMA GÜVENLİĞİ SIFIR"
Bilal Meşe/Milliyet: "Vallahi eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz... Evet, Beşiktaş baskıyı ve presi yaptı, oyunu tek kaleye çevirdi, üretti, atamadı, iki topu direkten döndü. Olabilir, peki kardeşim ya savunma güvenliği, sıfır ötesi! Üstelik uzatma dakikaları, rakibe hiç fırsat vermedin, kapansana savunmaya! Evet, Konyaspor disiplinli oyunuyla, savunma güvenliğiyle, arkaya atılan toplarla finali aradı, onu da uzatma dakikalarında penaltıdan buldu. Konyaspor, alkışı da övgüyü de fazlasıyla hak ediyor, kutluyoruz. Kupayı alırlarsa valla hiç şaşırmam, yakışır..."
"KARTAL, SERGEN YALÇIN'LA UÇAMAZ"
Orhan Yıldırım/Fanatik: "Avrupa’da yok. Ligde yok. Geriye tek hedef kalmıştı: Kupa. Onu da, Sergen hoca ikram etti. Öylesine kritik maça takımı motive edememiş. Sezon bitti sistem yok. İskelet kadro yok. Ara dönemde alınan oyuncuların performansı ilginç. Hepsi zirveden sıfıra indiler. Kendi evinde Beşiktaş kupaya öyle veda edemez. Etmemeli. Şunu da belirtelim. Takım çıkar yüreğini ortaya koyar. Futbol bu kaybeder anlarız. Maalesef Sergen Yalçın ve ekibi formayı yedi, bitirdi! Maçlar kazanılır kaybedilir. Ama kötü futbol! Kayıp sezon. Başkan Adalı ve ekibi iyi niyetli. Ama bu kesinlikle yeterli değil. Eğer hoca kendi hala bırakmıyor ise bıraktıracaksın. Yeni sezonun kazanılması bu hamleye bağlı. Yalçın ve ekibi ile Kartal, artık uçamaz."
"YOLUN SONU"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Fenerbahçe'nin eksiği olan iyi bir santrfor Beşiktaş'ta da yok. İlhan Palut hem kariyeri açısından hem de Konya için çok önemli bir işe imza attı. Sergen Yalçın'ın penaltı golünün ardından yanındaki Serkan Reçber'le olan üzgün ama aynı zamanda panik dolu bakışları belki de bir yolun sonunu işaret ediyor. Avrupa Ligi bileti önemliydi. Beşiktaş camiasının hayallerini ve hedeflerini Konferans Kupası kesmez. Finalin Konya-Trabzon olmasını bekliyorum. Fatih Tekke'nin, Konya'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa maçlarını birden fazla izleyeceği kesin."
"BEŞİKTAŞ YENİ SEZONU NASIL VE KİMLERLE SÜRDÜRECEK"
Cem Dizdar/Fanatik: "Öyle bir ilk yarı ki iki takım da rakip kaleyi ne gördü ne buldu! İkinci devre mi? İlkinden farksız. Sadece 80’de Konya hücumunda Enis Bardhi’nin tehlike bile sayılamayacak auta giden vuruşu! Konya’nın işlevsel savunmasına karşı baskılı görünen ama çözümü bulamayan Beşiktaş… Nihayetinde Konya hiçbir şey yapılamayan maçta belki planlamadığı ama beklediğini buldu... Konya finale çıktı. Peki ya Beşiktaş? Bu oyunsuz haliyle gelecek sezonun takımını kurma iddiasını nasıl ve kimlerle sürdürecek? İşte bütün mesele bu.."