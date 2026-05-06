Beşiktaş kupaya veda etti, fatura ona kesildi. "Artık olmuyor, yolun sonu geldi"

Orhan Yıldırım/Fanatik: "Avrupa’da yok. Ligde yok. Geriye tek hedef kalmıştı: Kupa. Onu da, Sergen hoca ikram etti. Öylesine kritik maça takımı motive edememiş. Sezon bitti sistem yok. İskelet kadro yok. Ara dönemde alınan oyuncuların performansı ilginç. Hepsi zirveden sıfıra indiler. Kendi evinde Beşiktaş kupaya öyle veda edemez. Etmemeli. Şunu da belirtelim. Takım çıkar yüreğini ortaya koyar. Futbol bu kaybeder anlarız. Maalesef Sergen Yalçın ve ekibi formayı yedi, bitirdi! Maçlar kazanılır kaybedilir. Ama kötü futbol! Kayıp sezon. Başkan Adalı ve ekibi iyi niyetli. Ama bu kesinlikle yeterli değil. Eğer hoca kendi hala bırakmıyor ise bıraktıracaksın. Yeni sezonun kazanılması bu hamleye bağlı. Yalçın ve ekibi ile Kartal, artık uçamaz."