Beşiktaş, kura sonrası duyurdu. "UEFA'ya başvuracağız"
28.08.2026 15:45
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekiminin ardından konuştu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, adını lig etabıuna yazdırmıştı.
Siyah-beyazlıların rakipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.
"EN AZ 10 PUAN GEREKİYOR"
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kura sonrası açıklamalarda bulundu.
Eşleşmeleri değerlendiren Önder Özen, "Çok zor rakipler var. Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de gidip gelmek gerekecek. Kolay görünmüyor kura. En az 10 puan almak gerekiyor çıkmak için. Takımımız bunun yollarını arayacak." dedi.
"KULÜP, UEFA'YA BAŞVURACAKTIR"
Daha sonra beIN Sports'a konuşan Özen, şöyle devam etti:
"İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj."
"EPEYCE ZOR"
"Omonia da bizim için gerçekten zorlu bir deplasman olacak. Çünkü Türk takımları biliyorsunuz Güney Kıbrıs'a direkt gidemiyorlar, buna izin verilmiyor. Çıkabilecek her türlü zorluk çıkıyor. Atina üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu deplasman da bizim için epeyce zor."