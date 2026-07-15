Beşiktaş, Leandro Trossard transferinin maliyetini açıkladı. İşte bonservisi ve sözleşmesi
15.07.2026 20:09
Son Güncelleme: 15.07.2026 20:10
Beşiktaş, Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard'ın bonservisini ve sözleşme ayrıntılarını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz gün görüşmelere başlandığını duyurduğu ve İstanbul'a getirdiği Leandro Trossard transferini resmen duyurdu.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'den kadroya katılan Belçikalı futbolcunun bonservisini ve sözleşme ayrıntılarını açıkladı.
BONSERVİSİ
Beşiktaş, oyuncu için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu bedeli 3 yılda 6 taksit şeklinde ödeyecek.
Ayrıca oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, Trossard'ın sezonluk 6 milyon 500 bin euro maaş alacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Beşiktaş ayrıca Leandro Trossard için 16 Temmuz Perşembe günü saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
"Yeni transferimiz Leandro Trossard için Başkanımız Serdal Adalı’nın katılımıyla yarın (16 Temmuz) saat 19.03’te Tüpraş Stadyumu’nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.
İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu’na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00’dir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."