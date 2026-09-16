Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.