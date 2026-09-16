Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş galibiyet için sahada
16.09.2026 12:31
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransa'nın zorlu ekibi Marsilya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, kritik maçta sahada olacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 3 PUAN
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor.
VLAHOVİC FORMASINA KAVUŞUYOR
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.
Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.
Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.
Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.
BEŞİKTAŞ BU YIL İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.
"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy