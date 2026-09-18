Beşiktaş şov yaptı, ülke puanı yükseldi. Türkiye bir adım daha yaklaştı
18.09.2026 09:07
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yendi. Bu skorun ardından ülke puanı değişti.
Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 yendi.
ÖNCEKİ MAÇLAR
İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe’de 2-1 galip gelmişti.
TÜRKİYE, HOLLANDA'YA YAKLAŞTI
Siyah beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Türkiye, önündeki rakibi Hollanda'ya bir adım daha yaklaştı.
UEFA ÜLKE PUANI
1- İngiltere | 103.352 puan
2- İtalya | 88.303 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 65.350 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- Türkiye | 49.875 puan
10- Çekya | 45.125 puan
DİĞER MAÇLAR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.