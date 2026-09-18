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Beşiktaş şov yaptı, ülke puanı yükseldi. Türkiye bir adım daha yaklaştı

18.09.2026 09:07

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yendi. Bu skorun ardından ülke puanı değişti.

Beşiktaş şov yaptı, ülke puanı yükseldi. Türkiye bir adım daha yaklaştı
Anadolu Ajansı

Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.
 

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 yendi.

ÖNCEKİ MAÇLAR 1
Anadolu Ajansı

ÖNCEKİ MAÇLAR

İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya gelmişti. 

 

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe’de 2-1 galip gelmişti. 

TÜRKİYE, HOLLANDA'YA YAKLAŞTI 2
Anadolu Ajansı

TÜRKİYE, HOLLANDA'YA YAKLAŞTI

Siyah beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

 

Türkiye, önündeki rakibi Hollanda'ya bir adım daha yaklaştı. 

UEFA ÜLKE PUANI 3
Anadolu Ajansı

UEFA ÜLKE PUANI

1- İngiltere | 103.352 puan

 

2- İtalya | 88.303 puan

 

3- İspanya | 83.243 puan

 

4- Almanya | 81.545 puan

 

5- Fransa | 69.153 puan

 

Beşiktaş şov yaptı, ülke puanı yükseldi. Türkiye bir adım daha yaklaştı 4
Anadolu Ajansı

6- Portekiz | 65.350 puan

 

7- Belçika | 59.050 puan

 

8- Hollanda | 52.562 puan

 

9- Türkiye | 49.875 puan

 

10- Çekya | 45.125 puan

DİĞER MAÇLAR 5
Anadolu Ajansı

DİĞER MAÇLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.