Beşiktaş, uzun süredir beklenen transferi resmen açıkladı. Leandro Trossard'da mutlu son

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Trossard transferinin mali ayrıntılarına dair konuşmuştu.

Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için. Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık." demişti.