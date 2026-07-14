Beşiktaş, uzun süredir beklenen transferi resmen açıkladı. Leandro Trossard'da mutlu son
14.07.2026 15:38
Son Güncelleme: 14.07.2026 16:28
Transferin hızlı ekibi Beşiktaş, bir anlaşmayı daha resmen duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde bulunan Leandro Trossard transferini resmen duyurdu.
KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Trossard transferinin mali ayrıntılarına dair konuşmuştu.
Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz. 31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için. Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık." demişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2023 Ocak ayından beri Arsenal'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.
31 yaşındaki futbolcu daha önce Genk, Brighton ve Westerlo gibi takımlarda da forma giymişti.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Belçikalı futbolcunun ikonikleşen gol sevincine yer verildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş, oyuncunun saat 19.30'da İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminal'nde olacağını açıkladı.