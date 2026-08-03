Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
03.08.2026 14:16
Son Güncelleme: 03.08.2026 14:22
UEFA Avrupa Ligi play-off turu için kura çekimi yapıldı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçları için geri sayıma geçilirken, play-off turunda oynanacak karşılaşmalar da merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ, 3. ELEME TURUNDA
Sezonu 4. sırada bitiren ve 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Beşiktaş, Midtjylland'i eleyerek adını 3. eleme turuna yazdırmıştı.
Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove ekibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.
TRABZONSPOR, PLAY-OFF'TAN KATILACAK
Süper Lig'de sezonu 3. basamakta tamamlayan ve aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanan Trabzonspor ise turnuvaya play-off turundan katılım hakkı kazanmıştı.
Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Siyah-beyazlıların adını play-off'a yazdırması halindeki rakibi Dinamo Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni olacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ
Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ TARİHLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.