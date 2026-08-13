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Beşiktaş, Vlahovic'in maaşını açıkladı

13.08.2026 18:18

Son Güncelleme: 13.08.2026 18:19

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Yıldız golcünün maaşı resmen açıklandı.

Beşiktaş, Vlahovic'in maaşını açıkladı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sırp oyuncuya her sezon için 7,5 milyon euro maaş ödenecek.

KAP AÇIKLAMASI 1
Anadolu Ajansı

KAP AÇIKLAMASI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

FORMA NUMARASI 2
Anadolu Ajansı

FORMA NUMARASI

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in forma numarası da belli oldu.


Vlahovic, 28 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş, Vlahovic'in maaşını açıkladı 3
AFP

Siyah-beyazlılar, cuma akşamı 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda Dusan Vlahovic için imza töreni düzenleyecek.