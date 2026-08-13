Beşiktaş, Vlahovic'in maaşını açıkladı

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”