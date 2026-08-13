Beşiktaş, Vlahovic'in maaşını açıkladı
13.08.2026 18:18
Son Güncelleme: 13.08.2026 18:19
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Yıldız golcünün maaşı resmen açıklandı.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sırp oyuncuya her sezon için 7,5 milyon euro maaş ödenecek.
KAP AÇIKLAMASI
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”
FORMA NUMARASI
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in forma numarası da belli oldu.
Vlahovic, 28 numaralı formayı giyecek.