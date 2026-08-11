Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması halinde rakibi belli oldu
11.08.2026 22:24
Son Güncelleme: 12.08.2026 00:04
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş'ın play-off'a kalması durumundaki rakibi netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Kauno Zalgiris ile Dinamo Zagreb kozlarını paylaştı. Bu maçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu.
Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Dinamo Zagreb oldu.
Bu sonucun ardından toplam skorda 7-1'lik üstünlük kuran Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Kauno Zalgiris ise UEFA Avrupa Ligi play-off turundan yoluna devam edecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın da 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halindeki rakibi netleşti.
Siyah-beyazlılar, Kralove'yi elemesi durumunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle kozlarını paylaşacak.
MAÇ TARİHLERİ
Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde play-off turundaki ilk maçı 20 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'ye elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.