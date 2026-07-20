NTV

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

20.07.2026 14:18

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselmesi halindeki rakibi belli oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
Anadolu Ajansı

Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.

 

Siyah-beyazlılar, 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşmişti.

İLK ENGEL MIDTJYLLAND 1
Anadolu Ajansı

İLK ENGEL MIDTJYLLAND

Rakibine karşı ilk maçına 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda çıkacak olan Beşiktaş, rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynayacak.

3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU 2
Resmi Kurum

3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların rakibini eleyip 3. eleme turuna yükselmesi halindeki rakibi ise belli oldu.

 

Beşiktaş, 3. eleme turuna kalırsa Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇ TARİHLERİ 3
Resmi Kurum

MAÇ TARİHLERİ

Beşiktaş, ilk maçına 6 Ağustos Perşembe günü çıkacak. Rövanş ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram