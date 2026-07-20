Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
20.07.2026 14:18
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselmesi halindeki rakibi belli oldu.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.
Siyah-beyazlılar, 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşmişti.
İLK ENGEL MIDTJYLLAND
Rakibine karşı ilk maçına 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda çıkacak olan Beşiktaş, rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynayacak.
3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlıların rakibini eleyip 3. eleme turuna yükselmesi halindeki rakibi ise belli oldu.
Beşiktaş, 3. eleme turuna kalırsa Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.