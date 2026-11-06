Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa Ligi'nde de devam ediyor
06.11.2026 01:59
Süper Lig'de 5 dış saha maçında sadece 1 puan alabilen ve öne geçtiği maçlarda skoru tutamayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Celtic karşısında da aynı kaderi yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.
Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.
Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
AVRUPA LİGİ'NDE SON 2 MAÇTA 1 PUAN
UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.
İlk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş daha sonra Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 2 galibiyete imza attı. Crystal Palace'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic yenilgisinin ardından 4. haftayı 7 puanla noktaladı.
ORKUN KÖKÇÜ 21 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.
76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.
Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.
OLAİTAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.
Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.