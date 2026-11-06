Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa Ligi'nde de devam ediyor

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.

Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 2 MAÇTA 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.

İlk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş daha sonra Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 2 galibiyete imza attı. Crystal Palace'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic yenilgisinin ardından 4. haftayı 7 puanla noktaladı.