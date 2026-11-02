Beşiktaş'ın puan kaybı sonrası oklar tek kişiye döndü. "Sorgulanması lazım, niye yaptın arkadaş?"

Cem Dizdar/Fanatik: "İlk devredeki eforu sürdüremeyen Beşiktaş'ın temposu düşerken, 60. dakikada golü yedikten sonra oyunu da irtifa kaybetmeye başladı. Bir daha da yükselemedi... Bu dilimde biraz gayretli görünen Kasımpaşa ise 75'lere doğru duruma ayak uydurunca maç "büyük hata bekleme" düzenine geçmiş görünüyordu. Ancak ev sahibi 87. dakikada ilk golün benzerini atarken, Beşiktaş ise stoper bölgesinden ilkine benzer bir gol daha yemiş oluyordu!

Durum karşısında Vincenzo Italiano'nun yeniden sinirlenmiş olabileceğini tahmin etmek zor değil ama özellikle oyuncu değişikliklerinin fayda getirmediği sorunları çözecek olan da yine o. Öyle ya liderle bir hafta önce 4 olan puan farkı 6'ya çıktı."