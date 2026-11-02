Beşiktaş'ın puan kaybı sonrası oklar tek kişiye döndü. "Sorgulanması lazım, niye yaptın arkadaş?"
02.11.2026 09:22
Son Güncelleme: 02.11.2026 10:10
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş için çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu skorla birlikte zirvenin 6 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar için dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın oyununu ve kritik puan kaybını köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yorumlar:
"ITALIANO YENİDEN SİNİRLENMİŞTİR"
Cem Dizdar/Fanatik: "İlk devredeki eforu sürdüremeyen Beşiktaş'ın temposu düşerken, 60. dakikada golü yedikten sonra oyunu da irtifa kaybetmeye başladı. Bir daha da yükselemedi... Bu dilimde biraz gayretli görünen Kasımpaşa ise 75'lere doğru duruma ayak uydurunca maç "büyük hata bekleme" düzenine geçmiş görünüyordu. Ancak ev sahibi 87. dakikada ilk golün benzerini atarken, Beşiktaş ise stoper bölgesinden ilkine benzer bir gol daha yemiş oluyordu!
Durum karşısında Vincenzo Italiano'nun yeniden sinirlenmiş olabileceğini tahmin etmek zor değil ama özellikle oyuncu değişikliklerinin fayda getirmediği sorunları çözecek olan da yine o. Öyle ya liderle bir hafta önce 4 olan puan farkı 6'ya çıktı."
"NİYE YAPTIN ARKADAŞ?"
Bilal Meşe/Milliyet: "Bu oyunda hiç kimse dokunulmaz değildir. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano takıma bir hava getirdi, eyvallah. Ancak Kasımpaşa maçındaki oyuncu hamleleriyle beni hayal kırıklığına uğrattı. Murillo ve Trossard’ı niye oyundan aldın arkadaş? Kenarda paslanmış Taylan ve Rashica’dan medet ummak da neyin nesi? Güldürme beni... Savunmadan birini çıkaracaksan Agbadou olmalıydı. Sürekli riskli oynadı, kırmızı karttan bir kez sıyrıldı. Rıdvan’ın kademeye girişlerini, önemli dokunuşlarını görmedin mi?
Senin hamlelerinle orta saha çöktü, Kartal altın değerinde iki puan kaybetti. Nübel farkın açılmasını önledi, bunun da farkındasın sanırım. Bir de Oh tercihin! Skoru koruman gerekirken neden forvete yöneldin? Önce orta sahayı ve savunmayı güçlendirirsin. Ama yok, illa hücum, illa fantezi! Eyyy Italiano, futbol sadece hücumdan ibaret değil... Bu kez kantarın ayarını sen kaçırdın!"
"İMKANSIZ BİR HAYAL OLABİLİR"
Serkan Akcan/Fanatik: "Özellikle Olaitan’ın basit pas hataları, Beşiktaş’ın hücuma çıkışlarını sekteye uğrattı. Orkun dönene kadar orta sahadaki diğer oyuncuların performansını önemli ölçüde yükseltmesi gerekecek. Maç 2-1’e geldiğinde Italiano, Olaitan’ı çıkarıp Oh’u oyuna alarak yeniden 4-4-2 düzenine döndü. Bu hamleyle oyunu kontrol altında tutabileceğini düşündü ancak bu kez hesapları tutmadı.
Kasımpaşa, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek etkileyici bir geri dönüşe imza attı ve skoru 2-2’ye getirdi. Italiano’nun deplasman performansındaki sorunlara mutlaka çözüm bulması gerekiyor. Aksi takdirde bu ligde şampiyonluk hedefi, Beşiktaş için giderek imkânsız bir hayale dönüşebilir."
"SEZON BOYU ARANACAK"
Turgay Demir/Fotomaç: "Beşiktaş Vlahovic'le ikinci golü bulup rahatladım derken arka direğe yapılan ortayla Kasımpaşa beraberliği buldu. Ardından İlhan maçı koparacak fırsatı kaçırdı ve sonra yine hiç pozisyon yokken arka direğe yapılan ortayla beraberlik golü geldi. Rıdvan her iki golde de hem kısa kaldı, hem de geç! Beşiktaş bu maçı kazanıp deplasman şanssızlığını da kırabilirdi, olmadı. İtaliano'nun Cerny'i çıkarması ne kadar doğruysa Trossard'ı çıkarması o derece yanlıştı.
Trossard'ın en yorgun hali bile Rashica'dan daha iyidir bunu bilmesi gerek. İtaliano ve öğrencileri üst üste hatalar yapınca sezon boyu çok aranacak iki puan uçtu gitti vesselam. Kötü bir hakem Agbadou'yu maçın başında atabilirdi, iyi bir hakem ise Vlahovic'e atılan tokadı asla cezası bırakmazdı. Dün sahadaki hakem masal gibiydi; bir vardı, bir yoktu..."
"ITALIANO SORGULANMALI"
Fatih Doğan/Sabah: “Orkun'un olmaması Beşiktaş'ı sarsıyor. Beşiktaş oyunu kontrol etmek yerine rakibini karşılamaya, topu rakibe bırakmaya ve kendi yarı alanında beklemeye başladı. Orta saha bağlantısı koptu. İtaliano'nun oyun yönetimi de sorgulanmalı. Hakemlerin iki takım aleyhine tartışmalı pozisyonları vardı. Hakem maçın başında takdir hakkını Agbadou'yu atmaktan yana kullanabilirdi. Ya da Vlahovic'in yerde yediği tokatta takdirini kırmızıdan yana kullanmadı. Beşiktaş'ın yediği golde Olaitan'a faul vardı, gerek görmedi. Büyük takım refleksi iki farklı öne geçmek değil; o avantajı 90 dakika taşıyabilmektir.”
"GÖKLERE ÇIKARILIYOR AMA..."
Ömer Üründül/Sabah: "İkinci yarının başında ikinci golle her şey Beşiktaş lehineydi. Ancak fark bire indikten sonra İtaliano'dan çok garip bir değişiklik geldi. Deplasmanda tek farkla galip durumdasınız, maçın zorluk derecesi fazla ve Oh'u oyuna alıp çift santrfora dönüyorsun. Orta sahayı 1 kişi boşaltıyorsun. Bu gerçekten ciddi bir hataydı. Bu değ-i şiklikten sonra Kasımpaşa, 2-3 kez gole yaklaştı. Nübel, 2 kurtarışla takımı ayakta tuttu. Ama son dakikalarda Nübel'in de yapacağı bir şey yoktu. Vlahovic attığı gol dışında sahada yok. Takımın fizik olarak en güçsüz oyuncusu. Oh'u alırken onu çıkarması lazımdı. Sonradan da top tutup saklayacak Trossard'ı oyundan aldı. Murillo'yu çıkardı ve yenen ikinci gol de o bölgeden orta sonucunda geldi.
Oyunun geneline baktığımızda Beşiktaş çok rahat pozisyon veriyor. İtaliano hakkında daha önce şöyle bir yorum yaptım: 'Gereksiz değişiklikler, gereksiz rotasyonlar yapıyor. Her an takımın başına iş açabilir.' Medyada göklere çıkarılan İtaliano, şu anda G.Saray'ın 6 puan gerisinde."
"FENERBAHÇE İLE AYNI KRİZİ YAŞAYABİLİR"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Çok zor üretilen bir oyunda 2-0'ı bulduktan sonra bu skoru koruyamamak Beşiktaş adına şampiyonluk yarışında kocaman bir eksi. Stoperler Kasımpaşa'nın iki kafa golünde de yetersiz bir fotoğraf verdiler. İtaliano'nun elindeki dar kadro, orta sahadan sadece 2 isim bile sakat olduğunda teknik adamın oyuna müdahale edemeyeceği kadar sıkıntılı. Emre Belözoğlu'nun takımı, 16 hücum girişimi ile puan ya da fazlasını alacak oyun ortaya koydu. Artık bir gerçek var, deplasmanlarda bu kadar sorunlu Beşiktaş evinde de puan kaybı yaşarsa F.Bahçe ile benzer bir krizle karşı karşıya kalabilir."
"ANLAYAMADIĞIM DEĞİŞİKLİKLER"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Beşiktaş ikinci yarıya Cerny İlhan değişikliğiyle başladı. Bunun nedenini ilk yarı değerlendirmemde söylemiştim. Italiano da ikinci yarıya bu değişiklikle başladı ve Beşiktaş, golcüsü Vlahovic ile farkı ikiye çıkardı. Burada oyunu rölantiye alıp o şekilde oynamak Beşiktaş için iyi olur diye düşünürken Winck'in golüyle Kasımpaşa farkı bire indirdi. Farkı bire indirdikten sonra Kasımpaşa daha hâkim oynamaya başladı.
Burada Italiano'dan anlayamadığım bir değişiklik geldi. Olaitan, orta sahanın en dinamik isimlerinden bir tanesiydi. Onu çıkartıp yerine forvet alıyorsunuz ve öndeyken forveti ikiliyorsunuz. Bu değişiklikten sonra Beşiktaş oyunun hâkimiyetini daha fazla kaybetti ve golü kalesinde görerek öne geçtiği maçta son dakika golüyle beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş adına çok kötü bir puan kaybı oldu."
"TÜRK MODUNA GİRDİ"
Halil Özer/Milliyet: "2. yarı Beşiktaş için iyi başladı ama sonra felakete dönüştü. Hazırlanış bakımından şık bir gol attı. Ancak karşında Kasımpaşa varken iki farklı skor bile bazen yetmeyebilir. Ve üstelik elinde ki en büyük kozlarından birisi olan Olaitan belki de bu sezon ki en kötü maçını oynarken... Teknik Direktör Italiano sıkıntılara çözüm olamadı. Trossard elindeki en farklı oyuncu. Bu adam orta alanın her bölgesinde oynayabilir. Ancak 2. yarı Emre hoca, Belçikalıyı çok iyi kilitledi İtalyan hoca yine farkına varamadı. Yerini değiştirmek varken kendisini değiştirdi. İtalyan tam bir Türk hoca moduna girdi bu maçta. Bu kadar çok hata yapılırken Kasımpaşa maçında iki puan kaybı gayet normal oluyor."