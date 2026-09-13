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Beşiktaş'ın rakibi Celtic, kupada Rangers'tan fark yedi

13.09.2026 19:05

Volkan Üstyıldız

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İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers'a konuk olan Celtic, mücadeleyi farklı kaybetti.

Beşiktaş'ın rakibi Celtic, kupada Rangers'tan fark yedi
Reuters

İskoçya futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers, Celtic'i 3-0 mağlup etti. 

Beşiktaş'ın rakibi Celtic, kupada Rangers'tan fark yedi 1
Reuters

Ibrox Stadı'nda oynanan Old Firm derbisine iyi başlayan Rangers, 22. dakikada Neil ile öne geçti.

Beşiktaş'ın rakibi Celtic, kupada Rangers'tan fark yedi 2
Reuters

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Rangers, 59'da Kelsy ile farkı 2'ye çıkardı ve 75'te Neil kendisinin 2, takımının 3. golünü atarak skoru 3-0 yaptı.

20 EYLÜL'DE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR 3
Reuters

20 EYLÜL'DE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR

İki ezeli rakip, 20 Eylül'de bu kez İskoçya Premiership'te Celticpark'ta karşılaşacaklar. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Celtic liginde 6 maçta 6 galibiyetle lider.

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