Beşiktaş'ın rakibi Celtic, kupada Rangers'tan fark yedi
13.09.2026 19:05
İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers'a konuk olan Celtic, mücadeleyi farklı kaybetti.
Reuters
İskoçya futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers, Celtic'i 3-0 mağlup etti.
Reuters
Ibrox Stadı'nda oynanan Old Firm derbisine iyi başlayan Rangers, 22. dakikada Neil ile öne geçti.
Reuters
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Rangers, 59'da Kelsy ile farkı 2'ye çıkardı ve 75'te Neil kendisinin 2, takımının 3. golünü atarak skoru 3-0 yaptı.