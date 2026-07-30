Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rakibi belli oldu
30.07.2026 22:00
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna adını yazdıran Beşiktaş'ın rakibi netleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'e konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.
GOLLER RASHICA VE ORKUN'DAN
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu.
Beşiktaş, 3. eleme turunda Tromsö'yü eleyen Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak.