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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rakibi belli oldu

30.07.2026 22:00

Selim Başeğmezer

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna adını yazdıran Beşiktaş'ın rakibi netleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rakibi belli oldu
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'e konuk oldu.

 

Siyah-beyazlılar, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

GOLLER RASHICA VE ORKUN'DAN 1
Anadolu Ajansı

GOLLER RASHICA VE ORKUN'DAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu.

 

Beşiktaş, 3. eleme turunda Tromsö'yü eleyen Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TAKVİMİ 3
Anadolu Ajansı

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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