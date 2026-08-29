Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
29.08.2026 21:52
Son Güncelleme: 29.08.2026 22:11
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın maç takvimi netleşti.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri belli olmuştu.
Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi de netleşti.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:
17 Eylül | Marsilya
15 Ekim | Hoffenheim (D)
22 Ekim | Crystal Palace
5 Kasım | Celtic (D)
26 Kasım | Hapoel Sheva
10 Aralık | Leverkusen (D)
21 Ocak | Union Gilloise
28 Ocak | Omonia Nicosia (D)
TURNUVA FORMATI
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.