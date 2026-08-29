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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

29.08.2026 21:52

Son Güncelleme: 29.08.2026 22:11

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın maç takvimi netleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
NTV

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri belli olmuştu.

 

Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi de netleşti.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:

 

17 Eylül | Marsilya

15 Ekim | Hoffenheim (D)

22 Ekim | Crystal Palace

5 Kasım | Celtic (D)

26 Kasım | Hapoel Sheva

10 Aralık | Leverkusen (D)

21 Ocak | Union Gilloise

28 Ocak | Omonia Nicosia (D)

TURNUVA FORMATI 2
Anadolu Ajansı

TURNUVA FORMATI

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

 

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

 

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

 

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.