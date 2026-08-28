Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.

Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesinde torbalar şöyle: