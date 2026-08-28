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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

28.08.2026 00:04

NTV - Haber Merkezi

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UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ın lig etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris deplasmanına çıktı.

 

Siyah-beyazlılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Avrupa arenasına geri dönen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de play-off turu maçlarının sona ermesiyle birlikte netleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 2
Resmi Kurum

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.

 

Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:

1. TORBA 3
Anadolu Ajansı

1. TORBA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

AC Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

2. TORBA 4
Anadolu Ajansı

2. TORBA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

3. TORBA 5
Anadolu Ajansı

3. TORBA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonoia

Celta Vigo

4. TORBA 6
Anadolu Ajansı

4. TORBA

Hoffenheim

BEŞİKTAŞ

Torreense

Hapoel Beer Sheva

NEC Nijmegen

OFI

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia

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