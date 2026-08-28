Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
28.08.2026 00:04
UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ın lig etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı.
Avrupa arenasına geri dönen Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de play-off turu maçlarının sona ermesiyle birlikte netleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.
Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo