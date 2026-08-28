Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
28.08.2026 14:03
Son Güncelleme: 28.08.2026 15:25
Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ın rakipleri netleşti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam 3-1'lik skorla eleyen Beşiktaş, adını lig etabına yazdırmıştı.
Siyah-beyazlılar, 1 yıl aranın ardından Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunun kura çekimi TSİ 14.00'te Monako'da yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası şöyle sıralandı:
Leverkusen (D)
Marsilya
Celtic (D)
Union SG
Omonia (D)
Crystal Palace
Hapoel Beer Sheva
Hoffenheim (D)
AVRUPA LİGİ FORMATI
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde torbalar şöyle:
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
BEŞİKTAŞ
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia