Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
28.08.2026 14:03
Son Güncelleme: 28.08.2026 14:24
Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ın rakipleri netleşiyor...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam 3-1'lik skorla eleyen Beşiktaş, adını lig etabına yazdırmıştı.
Siyah-beyazlılar, 1 yıl aranın ardından Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunun kura çekimi TSİ 14.00'te Monako'da yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası şöyle sıralandı:
Leverkusen (D)
Marsilya
Celtic (D)
Union SG
(GÜNCELLENİYOR)
AVRUPA LİGİ FORMATI
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.
Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
BEŞİKTAŞ
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia