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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

28.08.2026 14:03

Son Güncelleme: 28.08.2026 14:24

NTV - Haber Merkezi

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Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ın rakipleri netleşiyor...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam 3-1'lik skorla eleyen Beşiktaş, adını lig etabına yazdırmıştı.

 

Siyah-beyazlılar, 1 yıl aranın ardından Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

 

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunun kura çekimi TSİ 14.00'te Monako'da yapıldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ 1
Resmi Kurum

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası şöyle sıralandı:

 

Leverkusen (D)

Marsilya

Celtic (D)

Union SG

 

(GÜNCELLENİYOR)

AVRUPA LİGİ FORMATI 2
Anadolu Ajansı

AVRUPA LİGİ FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kurada her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşıyor.

 

Beşiktaş; 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve 1 iç saha ile 1 deplasman maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor 3
Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:

 

1. TORBA

 

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

AC Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

 

2. TORBA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

 

3. TORBA

 

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

Jagiellonia Bialystok

Omonoia

Celta Vigo

 

4. TORBA

 

Hoffenheim

BEŞİKTAŞ

Torreense

Hapoel Beer Sheva

NEC Nijmegen

OFI

Lillestrom

Levski Sofia

Ararat-Armenia