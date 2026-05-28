"Beşiktaş'ın yeni hocası" derken anlaşma açıklandı. Önder Özen'in yeni adayı belli oldu
28.05.2026 09:34
Yeni sezona yeni teknik direktörüyle girecek olan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in görüştüğü isim belli oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni yapılanmaya giden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesiyle birlikte yeni teknik direktör konusuna ağırlık veren siyah-beyazlılarda Filipe Luis ismi gündeme gelmişti.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Filipe Luis ile anlaşmaya vardı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Taraflar arasındaki görüşmelerde Filipe Luis'in Monaco'ya "Evet" dediği ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ın gündemindeki teknik adamın ise Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu olduğu öne sürüldü.
beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Rumen çalıştırıcı ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyor.
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Rumen teknik adam, iki farklı dönemde çalıştığı Yunan ekibiyle 2 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.