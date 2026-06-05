Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'a geliyor

Birçok aday üzerinde çalışan ve görüşmeler yapan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı isim belli oldu.

A Spor'un haberine göre son olarak Bologna'da görev yapan teknik direktör Vincenzo Italiano, bugün İstanbul'a geliyor.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.