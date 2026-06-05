Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

05.06.2026 10:04

Son Güncelleme: 05.06.2026 15:42

NTV - Haber Merkezi

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Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktörü merak edilen Beşiktaş'ın anlaştığı isim belli oldu.

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Resmi Kurum

Süper Lig'de geride kalan sezonu beklentilerin altında geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

 

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getiren siyah-beyazlıların yeni hocası merak ediliyordu.

KAP'A BİLDİRİLDİ, İSTANBUL'A GELİYOR 1
Resmi Kurum

KAP'A BİLDİRİLDİ, İSTANBUL'A GELİYOR

Birçok aday üzerinde çalışan ve görüşmeler yapan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı isim belli oldu.

 

Siyah-beyazlılar, son olarak Bologna'da görev yapan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

 

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

"Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."

GELİŞ SAATİ 2
Resmi Kurum

GELİŞ SAATİ

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'da olacağını duyurdu.

BOLOGNA PERFORMANSI 3
Reuters

BOLOGNA PERFORMANSI

Bologna'nın başında 107 maça çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı; 46 galibiyet, 29 beraberlik ve 31 mağlubiyet alarak 1.59'luk puan ortalaması tutturdu.

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