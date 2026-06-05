Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Birçok aday üzerinde çalışan ve görüşmeler yapan Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı isim belli oldu.

Siyah-beyazlılar, son olarak Bologna'da görev yapan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."