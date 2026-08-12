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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic, İstanbul'a geldi ve taraftara Türkçe mesaj verdi

12.08.2026 22:34

AA

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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, İstanbul'a gelir gelmez Türkçe mesaj verdi.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic, İstanbul'a geldi ve taraftara Türkçe mesaj verdi
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Sırp forvet Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi.

 

Yıldız oyuncu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç'la birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi.

TÜRKÇE MESAJ VERDİ 1
Anadolu Ajansı

TÜRKÇE MESAJ VERDİ

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

"HARİKA BİR DUYGU" 2
Anadolu Ajansı

"HARİKA BİR DUYGU"

Taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşayan 26 yaşındaki Sırp golcü, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK YILDIZ GETİRECEĞİZ" 3
Anadolu Ajansı

"DAHA ÇOK YILDIZ GETİRECEĞİZ"

Asbaşkan Murat Kılıç ise "Camiamız arkamızda olsun, daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic, İstanbul'a geldi ve taraftara Türkçe mesaj verdi 4
Anadolu Ajansı

Vlahovic, daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı.

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