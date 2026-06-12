Beşiktaş'ın yıldızı Dünya Kupası'nda zaferi getirdi, kahraman ilan edildi. 38 derece ateş ve yılan balığı çorbası

Karşılaşma sonunda konuşan Oh, "Bu, kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bugünkü maçtan önce ateşim 38 dereceye çıktı. Fiziksel durumum çok kötüydü. Oynayıp oynayamayacağımdan endişeleniyordum. Bana çok iyi bakan tüm personele teşekkürler, bugün oynayabildim ve hatta gol attım. Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçakgönüllülükle sürdüreceğim." dedi.