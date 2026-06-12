Beşiktaş'ın yıldızı Dünya Kupası'nda zaferi getirdi, kahraman ilan edildi. 38 derece ateş ve yılan balığı çorbası
12.06.2026 11:35
Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh, ülkesine zaferi getiren golü attı. Perde arkasında yaşananlar dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası dikkat çeken bir başlangıç yaptı. A Grubu'nda yer alan Güney Kore, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-1 yapan Güney Kore, turnuvaya 3 puanla başladı.
Güney Kore'ye zaferi getiren golü 80. dakikada Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh kaydetti.
"ATEŞİM 38'E ÇIKMIŞTI"
Karşılaşma sonunda konuşan Oh, "Bu, kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bugünkü maçtan önce ateşim 38 dereceye çıktı. Fiziksel durumum çok kötüydü. Oynayıp oynayamayacağımdan endişeleniyordum. Bana çok iyi bakan tüm personele teşekkürler, bugün oynayabildim ve hatta gol attım. Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçakgönüllülükle sürdüreceğim." dedi.
YILAN BALIĞI ÇORBASI HİKAYESİ
Ayrıca ülkesinde adeta kahraman ilan edilen golcü futbolcunun ailesi tarafından işletilen yılan balığı çorbası restoranı da gündem oldu.
Restoranın giriş kapısına "Kapalıyız. 8 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar Dünya Kupası'nda olacağız. Boşuna gelmenize neden olduğumuz için özür dileriz. Oğlum bu Dünya Kupası'nda milli takım oyuncusu olarak yarışıyor, bu yüzden aile olarak yanında olmak ve destek vermek istiyoruz." duyurusu asıldı.
Öte yandan Güney Kore basını, Hyeon-gyu Oh'u göklere çıkardı. Manşetlerde geniş yer bulan Oh için şu ifadeler kullanıldı:
"KRİZDEN KURTARAN KAHRAMAN"
Nate: "Baba, restoranı kapattı, Hyeon-Gyu Oh oyuna girdikten sadece 11 dakika sonra galibiyet golünü attı. Bir yılan balığı çorbası restoranı sahibinin oğlu olan Oh, Kore'yi Dünya Kupası krizinden kurtaran bir kahraman haline geldi. Güney Kore'yi ilk Dünya Kupası zaferine taşıdı ve milli takımda yer almak için yapılan yarışmada güçlü bir varlık sergiledi. Maç öncesinde 38 derece yüksek ateşe rağmen gösterdiği mücadeleci ruh ve ailesinin desteğiyle unutulmaz bir günü tamamladı."
"BEBEK MAMASI YERİNE YILAN BALIĞI ÇORBASI"
The JoongAng: "Bebek maması yerine yılan balığı çorbası yiyen Hyeon-gyu Oh, restoranlarını kapatıp Meksika'ya gelen anne babasının önünde gol attı. Oh, geçtiğimiz mart ayında verdiği bir röportajda, "Diğerleri bebek maması yerken, ben yılan balığı çorbasına karıştırılmış pirinç yiyordum" demişti."