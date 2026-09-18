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Beşiktaş'ın yıldızından taraftar övgüsü. "Kulaklarım duymuyor gibi"

18.09.2026 00:26

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, Marsilya maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş'ın yıldızından taraftar övgüsü. "Kulaklarım duymuyor gibi"
Reuters

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Beşiktaş, Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

 

Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Salih Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

 

İşte Özcan'ın sözleri:

"İNANILMAZ BİR PERFORMANS" 1
Reuters

"İNANILMAZ BİR PERFORMANS"

"Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz."

"TAM DUYMUYORUM GİBİ" 2
Reuters

"TAM DUYMUYORUM GİBİ"

"Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala tam duymuyorum gibi."