Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeydi, şimdi Bayern Münih istiyor
10.11.2026 10:35
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan ismi gündemine aldı.
Almanya Bundesliga'da milli araya liderlik koltuğunda giren Bayern Münih, transfer çalışmalarına start verdi.
Sky Sports'un haberine göre Schalke 04'te forma giyen kaleci Loris Karius, gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in transfer listesine girdi.
Haberde Alman kalecinin Bayern'in aradığı profile oldukça uygun olduğu belirtildi.
Kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki file bekçisinin, Schalke'nin Bundesliga'da kalıp kalmayacağına dair durumuna bağlı olarak transferi değerlendirebileceği yazıldı.
Bu sezon Schalke formasıyla 11 resmi maçta süre alan Karius, kalesinde 15 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'TA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ
2018 yazında Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Karius, forma giydiği dönemde siyah-beyazlı taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.
Kritik maçlarda yediği hatalı goller ve özel yaşantısı nedeniyle tepki çeken eldiven, 2020'nin mayıs ayında İngiliz ekibine geri dönmüştü.
KARIUS'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Almanya'da Mettenberg altyapısında başlayan Karius, 2005 yılında Stuttgart altyapısına gitti.
Burada 1 sezon geçiren file bekçisi, 2009 yazında Manchester City U18'E 225 bin euro bedelle imza attı.
City'de geçirdiği 2 yılın ardından Mainz'a kiralanan ve daha sonra bonservisiyle transfer olan Karius, başarılı performansı sonrası 6 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Liverpool'a gitti.
Liverpool'daki dönemi, 2017-18 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrası 2018 yazında bitti ve Karius'un yeni adresi Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık dönemde de beklenen performansı sergileyemeyen Karius, 2020 yazının başlangıcında Liverpool'a geri döndü.
Önce Union Berlin'e kiralanan ve 2021 yazında geri dönen Alman kaleci, serbest oyuncu statüsündeyken Newcastle'a gitti.
İngiliz ekibinde geçirdiği 2 sezonun ardından 2025'in ocak aında Schalke'ye imza attı.