Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeydi, şimdi Bayern Münih istiyor

Futbolculuk kariyerine Almanya'da Mettenberg altyapısında başlayan Karius, 2005 yılında Stuttgart altyapısına gitti.

Burada 1 sezon geçiren file bekçisi, 2009 yazında Manchester City U18'E 225 bin euro bedelle imza attı.

City'de geçirdiği 2 yılın ardından Mainz'a kiralanan ve daha sonra bonservisiyle transfer olan Karius, başarılı performansı sonrası 6 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Liverpool'a gitti.

Liverpool'daki dönemi, 2017-18 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrası 2018 yazında bitti ve Karius'un yeni adresi Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık dönemde de beklenen performansı sergileyemeyen Karius, 2020 yazının başlangıcında Liverpool'a geri döndü.

Önce Union Berlin'e kiralanan ve 2021 yazında geri dönen Alman kaleci, serbest oyuncu statüsündeyken Newcastle'a gitti.

İngiliz ekibinde geçirdiği 2 sezonun ardından 2025'in ocak aında Schalke'ye imza attı.