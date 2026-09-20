Beşiktaş'ta Italiano'nun üzüntüsü. "Bu maç aklımdan çıkmayacak"

"Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm."