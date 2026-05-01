Beşiktaş'ta korkutan sakatlık. Beyin sarsıntısı ve değişiklik
01.05.2026 21:46
Selim Başeğmezer
Gaziantep FK deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta müsabakanın sona ermesine kısa bir süre kala korkutan bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakanın son dakikalarına girilirken, siyah-beyazlılarda korkutan bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, 79. dakikada kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.
İlk müdahalesi saha içinde yapılan 26 yaşındaki futbolcu için değişiklik istendi ve Portekizli futbolcu ağır adımlarla kenara geldi.
beIN Sports'un haberine göre 81. dakikada yerini Agbadou'ya bırakan Djalo, beyin sarsıntısı nedeniyle maça devam edemedi.
Deneyimli futbolcu için son kontrollerin yapılmasının ardından Beşiktaş'ın açıklama yapması bekleniyor.