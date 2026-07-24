Beşiktaş'ta kriz, yönetime mesaj gönderdi. "İstanbul'a gelmek istemiyorum"

Ertan Süzgün'ün haberine göre Jean Onana, İstanbul'a gelmek istemediğini yönetime bildirdi ve izin süresinin uzamasını talep etti.

Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan ancak burada da bekleneni veremeyen Onana, 4 maçta forma giyebilmişti.