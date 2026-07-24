Beşiktaş'ta kriz, yönetime mesaj gönderdi. "İstanbul'a gelmek istemiyorum"
24.07.2026 18:20
Midtjylland'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta kadro planlaması sürerken, bir süredir takımda olmayan isimden şoke eden bir talep geldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Midtjylland'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda kadro yapılanması devam ederken, bir süredir takımdan ayrı olan Jean Onana'nın yönetimden talebi dikkat çekti.
"İSTANBUL'A GELMEK İSTEMİYORUM"
Ertan Süzgün'ün haberine göre Jean Onana, İstanbul'a gelmek istemediğini yönetime bildirdi ve izin süresinin uzamasını talep etti.
Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan ancak burada da bekleneni veremeyen Onana, 4 maçta forma giyebilmişti.
SÖZLEŞMESİNİN SON SEZONUNDA
Beşiktaş ile sözleşmesinin son sezonuna giren 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara 2023 yazında imza atmıştı.