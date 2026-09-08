Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

Beşiktaş, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında üç galibiyet ve bir yenilgi aldı. Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yi 6-2 ve Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup oldu.