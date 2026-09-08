Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
08.09.2026 19:50
Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılarda seçim 27 Eylül’de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim’de yapılacak.
Beşiktaş Yönetim Kurulu, 8 Eylül’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurulun ilk toplantısı 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, 4 Ekim Pazar günü çoğunluk aranmaksızın sandık başına gidecek.
Toplantıda, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemi kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulun tarihi de belirlendi.
İdari ve mali genel kurulun ilk toplantısı 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Kulüp, her iki genel kurula ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Beşiktaş, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında üç galibiyet ve bir yenilgi aldı. Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yi 6-2 ve Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup oldu.
Dört maç sonunda dokuz puan toplayan Beşiktaş, lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig karşılaşmasında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 mağlup etmişti.