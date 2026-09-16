Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi. Marsilya maçı öncesi sakatlık
16.09.2026 20:27
Son Güncelleme: 16.09.2026 21:07
Avrupa Ligi lig etabında Marsilya ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu merak ediliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırlayacak.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı Orkun Kökçü'nün sakatlığı endişe yarattı.
HT Spor'un haberine göre Kökçü, ayak parmağından sakatlık yaşadı.
Haberin devamında deneyimli futbolcunun perşembe günü öğlen saatlerinde durumunun kontrol edileceği belirtildi.
Orkun Kökçü'nün Marsilya'ya karşı sahada olup olmayacağı bu kontrollerin ardından netleşecek.
TROSSARD FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini şu sözlerle aktarmıştı:
"Leandro Trossard, Marsilya maçında kadroda olmayacak tendonunda ağrı var. Umarım Amed maçına yetişir. Milli ara öncesi zor bir deplasman olacak."
BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş-Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.