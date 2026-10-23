Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonrası bir sakatlık şoku daha
23.10.2026 15:06
Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü'nün ardından orta saha bölgesinde bir sakatlık daha yaşandı.
Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Kulübün açıklamasında, "Dün akşam Crystal Palace ile oynanan müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
4-6 HAFTA UZAK KALACAK
Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Crystal Palace karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bırakmıştı.
TRT Spor'un haberine göre deneyimli futbolcu, 4-6 hafta aralığında sahalardan uzak kalacak.
ORKUN DA SAKAT
Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü de Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Siyah-beyazlıların açıklamasında "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü’nün takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denilmişti.