Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonrası bir sakatlık şoku daha

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Dün akşam Crystal Palace ile oynanan müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.