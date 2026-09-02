Beşiktaş'ta orta saha transferi dakikalar içinde iptal oldu
02.09.2026 14:35
Son Güncelleme: 02.09.2026 15:35
Avrupa kupaları için UEFA'ya kadro bildirimi yapmasına saatler kalan Beşiktaş'ın bir transferde sona yaklaştığı öne sürülmüştü.
Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları için UEFA'ya kadro bildirim süresinin dolmasına saatler kala transferde gaza bastı.
Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Nicolas Raskin için Rangers ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etmişti.
Haberin devamında transferin Belçikalı oyuncunun kararına bağlı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği kaydedimişti.
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre ise siyah-beyazlıların Raskin'i bugün İstanbul'a getirmek için çaba sarf etiği belirtilmişti.
Ancak SKY'ın haberinde Beşiktaş'ın Raskin transferinde pürüz çıktığı ve transferin gerçekleşmeyeceği yazıldı.
2023'ten bu yana Rangers forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, 149 maçta 12 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.