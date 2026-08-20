Beşiktaş'ta sakatlık şoku. Yeni transfer maça devam edemedi

Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Belçikalı yıldız, oyuna devam edemedi ve yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Sol ayak bileğinde bir problem olduğu görülen Trossard'a yedek kulübesinde buz tedavisi yapıldı.

Deneyimli futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.