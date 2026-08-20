Beşiktaş'ta sakatlık şoku. Yeni transfer maça devam edemedi
20.08.2026 21:37
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle devam ederken yaşanan sakatlık taraftarları endişelendirdi.
71. dakikada ikili mücadeleye giren Leandro Trossard, rakibinin sert müdahalesinin ardından yerde kaldı.
Hakem faul düdüğünü çalarken sağlık ekibi tedavi için oyun alanına davet edildi.
Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Belçikalı yıldız, oyuna devam edemedi ve yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
Sol ayak bileğinde bir problem olduğu görülen Trossard'a yedek kulübesinde buz tedavisi yapıldı.
Deneyimli futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.