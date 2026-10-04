Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
04.10.2026 11:12
Son Güncelleme: 04.10.2026 19:08
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi.
ADALI YENİDEN BAŞKAN
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.
Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
SERDAL ADALI SEÇİME TEK ADAY GİRDİ
Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna mevcut başkan Serdal Adalı tek aday olarak katıldı.
Oyunu 4. sandıkta kulanan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan sonraki günlerde inşallah daha iyi hizmet etmeye gayret edeceğiz. Camiaya layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, tek aday olarak seçime girdi. Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin
OY VERME İŞLEMİ SON BULDU
Genel kurul divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı. Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu ve oy sayma işlemine geçildi.
Seçimli genel kurulun divan başkanlık görevine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seçimde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
SERDAL ADALI KONUŞTU
Oy verme işlemi öncesi konulan Serdal Adalı, "Bugün burada, Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Sözlerime başlarken, dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli Genel Kurul üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" diye konuştu.
Dün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda kongre üyelerinden gelen sorulara cevap vermek istediğini aktaran Adalı, "Sizlerden en çok gelen soru, bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali kongrede de ifade ettiğim gibi, Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Sponsorluklar hakkında da konuşan Başkan Serdal Adalı, "Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor, kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı alacağız. Forma sırt sponsorumuzla ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda, şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık, en kısa sürede Dikilitaş'ın temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek" dedi.
Serdal Adalı, transfer ettikleri her oyuncunun hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu aktararak, "Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve sizlere hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi. Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservise biz takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi arttırma çalışmalarımız devam edecek. Stat tribün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş genel kuruluna olan sorumluluğunu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Beşiktaş'ın güzel günlere ulaşması için var gücünüzle çalışıp bu güvenin, bu teveccühün karşılığını vereceğiz. Ve dün hep beraber söylediğimiz gibi, Beşiktaş'ımızla güzel günler göreceğiz. Yeni dönemimiz büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.