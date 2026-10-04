Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Dün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda kongre üyelerinden gelen sorulara cevap vermek istediğini aktaran Adalı, "Sizlerden en çok gelen soru, bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali kongrede de ifade ettiğim gibi, Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sponsorluklar hakkında da konuşan Başkan Serdal Adalı, "Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor, kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı alacağız. Forma sırt sponsorumuzla ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda, şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık, en kısa sürede Dikilitaş'ın temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek" dedi.