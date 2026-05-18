Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
18.05.2026 15:01
Son Güncelleme: 18.05.2026 15:10
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
TOPLANTI YAPILDI
Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, asbaşkan Murat Kılıç ile teknik direktör Sergen Yalçın, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.
YALÇIN İLE YOLLAR AYRILDI
Yapılan görüşme sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
BİR AYRILIK DAHA
Yalçın'ın yanı sıra Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ VE SERGEN YALÇIN'IN BU SEZONU
Beşiktaş; Süper Lig'de bu sezonu 4. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etmişti.
Bu sezon Beşiktaş'ın başında 39 resmi maça çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı; 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1.79'luk puan ortalaması tutturmuştu.