Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

18.05.2026 15:01

Son Güncelleme: 18.05.2026 15:10

NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.

IHA

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

IHA

TOPLANTI YAPILDI

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, asbaşkan Murat Kılıç ile teknik direktör Sergen Yalçın, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı

YALÇIN İLE YOLLAR AYRILDI

Yapılan görüşme sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

IHA

BİR AYRILIK DAHA

Yalçın'ın yanı sıra Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı.

 

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

IHA

BEŞİKTAŞ VE SERGEN YALÇIN'IN BU SEZONU

Beşiktaş; Süper Lig'de bu sezonu 4. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etmişti.

 

Bu sezon Beşiktaş'ın başında 39 resmi maça çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı; 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1.79'luk puan ortalaması tutturmuştu.

