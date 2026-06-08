Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, üç ismin biletini kesti. Kampa bile alınmayacaklar

08.06.2026 12:03

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano, Slovakya kampı öncesi önemli kararlar aldı.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, üç ismin biletini kesti. Kampa bile alınmayacaklar
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

 

Siyah-beyazlılarda futbol direktörü Önder Özen'in başında yer aldığı planlama doğrultusunda teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano getirilmişti.

ÜÇ OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK 1
Anadolu Ajansı

ÜÇ OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen ve Vincenzo Italiano bir araya gelecek.

 

Takımdan gönderilecek oyuncuların listesinin belirleneceği kritik zirvede İtalyan çalıştırıcının kadroyu neredeyse tamamen değiştirmek isteyeceği vurgulandı.

 

Slovakya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ta üç oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.

KAMPA ALINMAYACAKLAR 2
Anadolu Ajansı

KAMPA ALINMAYACAKLAR

Teknik direktör Italiano'nun Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, üç ismin biletini kesti. Kampa bile alınmayacaklar 3
Anadolu Ajansı

Kararın futbolculara iletildiği ve bu isimler için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağına dikkat çekildi.

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