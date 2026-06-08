Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, üç ismin biletini kesti. Kampa bile alınmayacaklar

Fanatik'in haberine göre başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen ve Vincenzo Italiano bir araya gelecek.

Takımdan gönderilecek oyuncuların listesinin belirleneceği kritik zirvede İtalyan çalıştırıcının kadroyu neredeyse tamamen değiştirmek isteyeceği vurgulandı.

Slovakya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ta üç oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.