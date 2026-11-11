Beşiktaş'ta yapmıştı, A Milli Takım'a da getirdi. Sergen Yalçın'dan ilk dokunuş

Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın ile anlaşan A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.

12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.