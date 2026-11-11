Beşiktaş'ta yapmıştı, A Milli Takım'a da getirdi. Sergen Yalçın'dan ilk dokunuş
11.11.2026 08:44
Son Güncelleme: 11.11.2026 08:44
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın antrenmanlara getirdiği sistem, Belçika maçı hazırlıklarında dikkat çekti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda dikkat çeken bir ayrıntı öne çıktı.
LED EKRAN KURULDU
Öte yandan taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısındaki direktiflerin futbolculara anlık olarak aktarılması amacıyla sahaya LED ekran kuruldu.
BEŞİKTAŞ'TA DA YAPMIŞTI
Yalçın, A Milli Takım'daki görevinden önce son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlılardaki son döneminde görevine başladığı zaman LED ekran uygulamasını getirmişti.
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI
Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın ile anlaşan A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.
12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.