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Beşiktaş'ta yapmıştı, A Milli Takım'a da getirdi. Sergen Yalçın'dan ilk dokunuş

11.11.2026 08:44

Son Güncelleme: 11.11.2026 08:44

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın antrenmanlara getirdiği sistem, Belçika maçı hazırlıklarında dikkat çekti.

Beşiktaş'ta yapmıştı, A Milli Takım'a da getirdi. Sergen Yalçın'dan ilk dokunuş
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

 

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda dikkat çeken bir ayrıntı öne çıktı.

LED EKRAN KURULDU 1
Anadolu Ajansı

LED EKRAN KURULDU

Öte yandan taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısındaki direktiflerin futbolculara anlık olarak aktarılması amacıyla sahaya LED ekran kuruldu.

BEŞİKTAŞ'TA DA YAPMIŞTI 2
Resmi Kurum

BEŞİKTAŞ'TA DA YAPMIŞTI

Yalçın, A Milli Takım'daki görevinden önce son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

 

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlılardaki son döneminde görevine başladığı zaman LED ekran uygulamasını getirmişti.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI 3
Anadolu Ajansı

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI

Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybederek Montella ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın ile anlaşan A Milli Takım, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.

 

12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.

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