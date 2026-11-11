Beşiktaş'tan apar topar gönderilmişti, Avrupa devleri sıraya girdi. 45 milyon euro
11.11.2026 13:05
Beşiktaş'ın 2025'in şubat ayında kadrosuna kattığı ancak aynı yılın eylül ayında gönderdiği futbolcu için 45 milyon euro isteniyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir haber yazıldı.
Siyah-beyazlıların 2024-25 sezonunun devre arasında 5 milyon 670 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, aynı sezonun sona ermesinin ardından Cruzeiro'ya transfer olmuştu.
Oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sini alan Brezilya ekibinin planı ortaya çıktı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre performansını ciddi şekilde yükselten Arroyo, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
İddiaya göre Cruzeiro kulübü, Arroyo için minimum 45 milyon euro talep edecek. Ayrıca kulübün, genç futbolcuyu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Keny Arroyo'yu Portekiz'den Benfica ve İtalya'dan Roma'nın yakından takip ettiği aktarıldı.
Cruzeiro'nun Independiente del Valle ekibine 3 milyon 500 bin euro ödeyerek Arroyo'nun bonservisinin diğer yarısını da almayı hedeflediği yazıldı.
Cruzeiro formasıyla toplam 65 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.