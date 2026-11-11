Beşiktaş'tan apar topar gönderilmişti, Avrupa devleri sıraya girdi. 45 milyon euro

Brezilya basınında çıkan haberlere göre performansını ciddi şekilde yükselten Arroyo, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

İddiaya göre Cruzeiro kulübü, Arroyo için minimum 45 milyon euro talep edecek. Ayrıca kulübün, genç futbolcuyu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Keny Arroyo'yu Portekiz'den Benfica ve İtalya'dan Roma'nın yakından takip ettiği aktarıldı.