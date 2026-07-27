Beşiktaş'tan ayrılacak 6 futbolcu tek tek açıklandı

"Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp bulmasına biz de yardımcı olacağız."