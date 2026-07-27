Beşiktaş'tan ayrılacak 6 futbolcu tek tek açıklandı
27.07.2026 19:33
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, takımdan ayrılacak futbolcuları isim vererek duyurdu.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Özen, takımdan ayrılacak futbolcuları isim vererek duyurdu.
İşte Önder Özen'in açıklamaları:
"KADRODA DEVAM ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"
"Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız."
"TEKLİF GELECEKTİR"
"Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp bulmasına biz de yardımcı olacağız."