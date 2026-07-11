Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı şaşırttı
11.07.2026 23:56
Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu ile yollar ayrılmıştı.
Milli file bekçisinin adı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılıyordu ancak yeni adresi futbolseverleri şaşırttı.
YENİ ADRESİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Deneyimli kaleci, futbol kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde devam edecek.
Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
25 yaşındaki eldiven, 2018 yazında çıktığı Beşiktaş A Takımı'nda 151 maça çıkarken 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.