Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı şaşırttı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu ile yollar ayrılmıştı.

Milli file bekçisinin adı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılıyordu ancak yeni adresi futbolseverleri şaşırttı.