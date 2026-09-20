Beşiktaş'tan maç sonu isyan. "Bu şekilde lig bitmez"
20.09.2026 22:56
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Adalı'nın sözleri şöyle:
"NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI BİLİYORUZ"
"Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum."
"BU MHK İLE BİR ADIM GİTME ŞANSIMIZ YOK"
"Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK Başkanı'na sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"
"BU ŞEKİLDE LİG BİTMEZ"
Soru: "Riva'da bir görüşmeniz olacak mı?"
Serdal Adalı: "Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim? Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes bilsin. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar."
"DOĞRU BİR AÇIKLAMA DEĞİL"
Soru: "TFF Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu, yüzde 51 Diyarbakır diye..."
Serdal Adalı: "Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz."