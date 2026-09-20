Beşiktaş'tan maç sonu isyan. "Bu şekilde lig bitmez"

"Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK Başkanı'na sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"