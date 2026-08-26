Beşiktaş'tan olay açıklama. "Trossard'ın psikolojisi bozuldu | Yabancı VAR istiyoruz"

Alt lig takımlarının da hakem yönetimlerinden rahatsız olduğunu iddia eden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünden beri Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den arayan arayana. En az 30-35 kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz, alt liglerde de bu rezillik var. Bir ara dönüp oraya da bakmaları lazım. Bugüne kadar hep 'Federasyon başkanımız, yönetim kurulu bu MHK Başkanı'yla ilgili gereğini yapacaktır.' diyorduk. Bugün ise federasyon başkanımızın da TFF Yönetim Kurulunun da bu adamla ilgili bir şey yapamadığına inanıyorum. Bugün, geçen sene ne söylediysem aynı yerden devam ettik. İyi olacağını söylüyorlar ama bizim bu konuda artık sabrımız kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek kişi kaldı. Randevu isteyeceğim ve hakemlerin bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim. Bana göre eskiden MHK Başkanı'nı almıyorlardı, artık alamıyorlar diye görüyorum. Bu MHK Başkanı iyi insan olabilir, iyi bir eğitimci olabilir ama bu işi beceremiyor. Altındakilere de hakim değil. Önüne listeyi getiriyorlar. 'Bunu buraya verelim, bunu buraya verelim.' diyorlar, o da veriyor. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi? Ya da hakikaten çok kötü niyetli ve Beşiktaş'la alıp veremediği bir iş var. Ancak bilsin ki Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar."