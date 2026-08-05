Beşiktaş'tan olay Salah açıklaması. "Herkes bunu bilsin"

Leandro Trossard ile ilgili lisans sorununun dün akşam hallolduğunu vurgulayan Adalı, "İngiltere'den saat farkından dolayı onay bekliyorlar. Bugün de özellikle idmanlarına burada devam etsin diye hoca bıraktı. İnşallah ikinci maçta oynayacak duruma gelir. Hiç kimse moralini bozmasın, hiç kimse üzülmesin. Nihayetinde biz alamadığımız değil, almadığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Dusan Vlahovic ve Brahim Diaz transfer iddialarıyla ilgili soruya Adalı, "Çalışıyoruz, konuşuyoruz. Transferini yaptığımız futbolcu (Trossard) dün geldi. Biz sezona erken başladık. Herkes erken başlamıyor. Herkesin tatili var, süresi var. Brahim Diaz ile ilgili şu anda hiçbir girişimimiz yok." yanıtını verdi.