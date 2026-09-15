Bild’den Sane’ye kötü haber. Milli takım kapısı kapanıyor

30 yaşındaki futbolcunun bu kesik sonrası Almanya Milli Takım kariyerinin kalıcı olarak sona erebileceği de iddialar arasında yer aldı.

Klopp kadroyu perşembe günü açıklayacak.

Eski teknik direktör Peter Neururer de , SPORT1 kanalına haberle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Neururer, "Sane geçmişte Lionel Messi ile aynı seviyede oynayabilecek bir yeteneğe sahipti ancak bu istikrarı en son ne zaman gösterdi? Bana göre artık onun milli takımdaki süresi doldu ve Klopp döneminde geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı