Bild’den Sane’ye kötü haber. Milli takım kapısı kapanıyor
15.09.2026 22:09
Son Güncelleme: 15.09.2026 22:10
Galatasaray’da bu sezon henüz golle tanışamayan Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik patronu Jürgen Klopp’un gözüne giremedi.
Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp’un, Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Leroy Sane’yi UEFA Uluslar Ligi’nin geniş kadrosuna almayacağı iddia edildi.
Bild’in haberine göre Sane’nin bu sezon resmi maçlarda henüz gol veya asist üretememesi ve ilk 11'deki yerini sağlamlaştıramaması, Klopp'un kararında belirleyici rol oynadı. Bunun yanısıra Klopp'un milli takıma yeni bir düzen getirmek istediği ve kanatlarda daha formda olan Karim Adeyemi (Barcelona) ile Kevin Schade (Brentford) gibi isimleri ön plana alacağı vurgulandı.
30 yaşındaki futbolcunun bu kesik sonrası Almanya Milli Takım kariyerinin kalıcı olarak sona erebileceği de iddialar arasında yer aldı.
Klopp kadroyu perşembe günü açıklayacak.
Eski teknik direktör Peter Neururer de , SPORT1 kanalına haberle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Neururer, "Sane geçmişte Lionel Messi ile aynı seviyede oynayabilecek bir yeteneğe sahipti ancak bu istikrarı en son ne zaman gösterdi? Bana göre artık onun milli takımdaki süresi doldu ve Klopp döneminde geri döneceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı