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Bilet fiyatını beğenmediler, stadyumu ateşe verdiler

03.08.2026 15:30

Selim Başeğmezer

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Hırvatistan Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta taraftarlar stadyum tribünlerini ateşe verdi.

Bilet fiyatını beğenmediler, stadyumu ateşe verdiler
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Hırvatistan Ligi'nin ilk haftasında Varazdin ile Hajduk Split karşı karşıya geldi.

 

Gradski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Varazdin'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bilet fiyatını beğenmediler, stadyumu ateşe verdiler 1
Resmi Kurum

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53 dakikada Mladenovski ve 62. dakikada Mamic kaydetti. Hajduk Split'in golü ise 56. dakikada Pukstas'tan geldi.

Bilet fiyatını beğenmediler, stadyumu ateşe verdiler 2
Resmi Kurum

Bu skorun ardından Varazdin, sezona 3 puanla başladı. Hajduk Split ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

TARAFTARLARDAN OLAY TEPKİ 3
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TARAFTARLARDAN OLAY TEPKİ

Hajduk Split taraftarları, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir protesto gösterdi.

 

Konuk ekip taraftarları, bilet fiyatları nedeniyle boykot ettiği maçta tribünde yer almadı.

TRİBÜNÜ ATEŞE VERDİLER 4
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TRİBÜNÜ ATEŞE VERDİLER

Deplasman tribününde bulunan 10-15 kişilik bir grup, bulundukları bölgedeki tribünleri ateşe verdi.

 

Konuk ekip taraftarlarının yer aldığı tribün koltuklarının yandığı görülürken, protestoyu Torcida Split 1950 taraftar grubu üstlendi.

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