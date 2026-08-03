Bilet fiyatını beğenmediler, stadyumu ateşe verdiler
03.08.2026 15:30
Hırvatistan Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta taraftarlar stadyum tribünlerini ateşe verdi.
Hırvatistan Ligi'nin ilk haftasında Varazdin ile Hajduk Split karşı karşıya geldi.
Gradski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Varazdin'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53 dakikada Mladenovski ve 62. dakikada Mamic kaydetti. Hajduk Split'in golü ise 56. dakikada Pukstas'tan geldi.
Bu skorun ardından Varazdin, sezona 3 puanla başladı. Hajduk Split ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.
TARAFTARLARDAN OLAY TEPKİ
Hajduk Split taraftarları, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir protesto gösterdi.
Konuk ekip taraftarları, bilet fiyatları nedeniyle boykot ettiği maçta tribünde yer almadı.
TRİBÜNÜ ATEŞE VERDİLER
Deplasman tribününde bulunan 10-15 kişilik bir grup, bulundukları bölgedeki tribünleri ateşe verdi.
Konuk ekip taraftarlarının yer aldığı tribün koltuklarının yandığı görülürken, protestoyu Torcida Split 1950 taraftar grubu üstlendi.