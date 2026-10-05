Biletler 4 dakikada bitti. Messi'nin son dansı için her şey hazır

TyC Sports da Messi'nin veda töreninin tarihi bir Son Dans festivali olarak kurgulandığını ifade etti. Buna göre maç öncesi etkinlikler ve tribün şovları şöyle olacak:

- Kapıların açılmasıyla birlikte tribünlerde Messi için özel olarak hazırlanmış dev milli takım bayrakları ve koreografi panoları yerini alacak.

- Dev ekranlarda, Messi’nin 21 yıllık milli takım kariyerini, attığı 125 golü, kazandığı Copa América ve Dünya Kupası zaferlerini içeren özel sinevizyon gösterimleri ve videoları dönecek.

- Arjantin'in yerel kültürünü ve tribün marşlarını yansıtan popüler müzisyenlerin katılımıyla maç öncesi saha içinde mini konserler verilecek.

- Geceye Messi'nin kariyerine dokunmuş eski takım arkadaşları, dünyaca ünlü teknik direktörler ve futbol dünyasından VIP isimler tribünden eşlik edecek.

- Fransız Lequipe gazetesi de Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo, çocukları Thiago, Mateo, Ciro, annesi Celia Cuccittini, kardeşleri ve tüm yakın aile çevresinin bu tarihi ana sahada ortak olmak üzere protokoldeki yerlerini alacaklarını yazdı.

- Benin ile oynanacak dostluk maçının bitiş düdüğünün ardından resmi ödül ve teşekkür seremonisi gerçekleştirilecek.

- Ve son olarak Messi Arjantin formasıyla son kez ülkesine seslenecek.