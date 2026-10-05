Biletler 4 dakikada bitti. Messi'nin son dansı için her şey hazır
05.10.2026 10:23
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:24
Efsane futbolcu Lionel Messi'nin "son dansı" için her şey hazır. 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Unutulmaz bir veda için her detay düşünüldü.
Son yılların efsane futbolcuları arasında ön sıralarda yer alan Lionel Messi, Türkiye saatiyle 02.00'da Arjantin Milli Takımı ile son maçına çıkacak. Koca bir ülke, Messi'ye görkemli bir veda için harekete geçmiş durumda.
Benin ile Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanacak maç için basılan 85 bin 18 bilet sisteme düşmesinden sadece 4 dakika sonra tükendi.
The Business Standart'ın haberine göre bilet satış platformu Deportick üzerinde yaşanan yoğunluk ve ödeme sistemlerindeki kilitlenmeler nedeniyle tüm işlemlerin resmi olarak tamamlanması yaklaşık 90 ile 120 dakika arası sürdü.
Biletlerin aslında ilk 4 dakika içinde futbolseverler tarafından kapışıldığı açıklandı.
TyC Sports da Messi'nin veda töreninin tarihi bir Son Dans festivali olarak kurgulandığını ifade etti. Buna göre maç öncesi etkinlikler ve tribün şovları şöyle olacak:
- Kapıların açılmasıyla birlikte tribünlerde Messi için özel olarak hazırlanmış dev milli takım bayrakları ve koreografi panoları yerini alacak.
- Dev ekranlarda, Messi’nin 21 yıllık milli takım kariyerini, attığı 125 golü, kazandığı Copa América ve Dünya Kupası zaferlerini içeren özel sinevizyon gösterimleri ve videoları dönecek.
- Arjantin'in yerel kültürünü ve tribün marşlarını yansıtan popüler müzisyenlerin katılımıyla maç öncesi saha içinde mini konserler verilecek.
- Geceye Messi'nin kariyerine dokunmuş eski takım arkadaşları, dünyaca ünlü teknik direktörler ve futbol dünyasından VIP isimler tribünden eşlik edecek.
- Fransız Lequipe gazetesi de Messi’nin eşi Antonela Roccuzzo, çocukları Thiago, Mateo, Ciro, annesi Celia Cuccittini, kardeşleri ve tüm yakın aile çevresinin bu tarihi ana sahada ortak olmak üzere protokoldeki yerlerini alacaklarını yazdı.
- Benin ile oynanacak dostluk maçının bitiş düdüğünün ardından resmi ödül ve teşekkür seremonisi gerçekleştirilecek.
- Ve son olarak Messi Arjantin formasıyla son kez ülkesine seslenecek.
Lionel Messi'nin son milli maçı için resmi sponsor Adidas, çok özel ve sembolik bir "Veda Forması" tasarladı.
Marka, kendi tarihinde bir ilk olarak klasik logosu yerine Messi'nin kişisel "M" markasını yerleştirdi.
Sol göğüste ise altın detaylarla bezenmiş, üzerinde 2022 Dünya Kupası zaferini de içeren 3 yıldızlı Arjantin Futbol Federasyonu arması bulunuyor.
Formanın arkasındaki ikonik 10 numara ve "MESSI" yazısı tamamen saf altın renginde basıldı.
Bu numaranın etrafı Messi'nin kazandığı başarıları, Copa América ve Dünya Kupası zaferlerini temsil eden altın defne dalları ile çevrelendi.
ARJANTİN'İN İSTEĞİ FIFA'YA TAKILDI
Arjantin Futbol Federasyonu Lionel Messi’nin 10 numaralı formasını ömür boyu emekli etmek istediklerini açıklamıştı. Ancak bu hedef FIFA kurallarına takıldı.
Zira FIFA'nın resmi turnuva kurallarına göre, ülkeler kadrolarındaki oyunculara 1'den 26'ya kadar ardışık ve eksiksiz numara tahsis etmek zorunda.
Bu kural, formanın kalıcı olarak emekli edilmesini engelliyor.
Arjantin Maradona onuruna da 10 numarayı emekli etmek istemiş ve FIFA'ya başvurmuştu. Ancak FIFA bu talebi reddetmiş ve 10 numarayı Ariel Ortega giymişti.